Африка у 14 разів більша за Гренландію: в ООН підтримали нову карту світу

Генеральна асамблея ООН підтримала ініціативу щодо точного відображення реальних розмірів континентів на картах світу. Йдеться про поступову відмову від проекції Меркатора, яка використовується ще з XVI століття і суттєво спотворює площі територій.

Про це повідомляє видання NPR.

Традиційну проекцію створив картограф Герард Меркатор у 1569 році для полегшення навігації моряків. Проте вона має критичну ваду: що далі суходіл розташований від екватора, то більшим він здається візуально. Через це на більшості карт Гренландія та Африка виглядають однаковими за розміром, хоча насправді африканський континент у 14 разів більший.

Боротьбу за виправлення зображення вела кампанія «Correct the Map», яку від імені африканських країн очолило Того.

«Справедливий світ починається зі справедливої карти», — наголосив перед голосуванням міністр закордонних справ Того Роберт Дуссі.

Резолюцію підтримали 164 країни, шість утрималися, а єдиною державою, яка проголосувала проти, стали США. ООН закликала переходити на точніші моделі, зокрема на проекцію Equal Earth, розроблену у 2018 році. На такій карті Африка займає реальні гігантські масштаби відносно Європи та Гренландії.

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Рішення Генасамблеї не має обов’язкової юридичної сили, тому сервіси на кшталт Google Maps або видавці підручників не зобов’язані змінювати все негайно. Проте резолюція закладає міжнародну основу для поступового оновлення шкільних атласів, освітніх програм і цифрових платформ.