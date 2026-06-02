6 кухонних предметів, які варто замінювати частіше, ніж ви думаєте

Економія на кухні є корисною звичкою, проте використання старого кухонного приладдя може серйозно нашкодити здоров’ю. Експерти з безпеки харчових продуктів пояснили, коли варто викидати звичні кухонні інструменти та на які тривожні сигнали звертати увагу.

Про це повідомляє сайт Новини Планети з посиланням на профільне видання EatingWell.

Коли час оновлювати кухонне приладдя

Фахівці зазначають, що зношене кухонне обладнання не лише ускладнює приготування їжі, але й стає небезпечним джерелом бактерій, плісняви та хімічних речовин.

Губки та рушники для посуду. Губки варто міняти кожні кілька тижнів, оскільки їхня пориста структура затримує вологу та залишки їжі, створюючи ідеальне середовище для мікробів. Тканинні кухонні рушники потребують регулярного прання та повної заміни кожні кілька років, особливо якщо з’явилися ознаки зношення або стійкий неприємний запах.

Обробні дошки та дерев’яні інструменти. Пластикові обробні дошки слід замінювати кожні кілька місяців для уникнення перехресного забруднення, тоді як бамбукові аналоги можуть служити рік або два завдяки природній антибактеріальній стійкості. Дерев’яні ложки та лопатки мають середній термін служби від двох до п’яти років, проте їх потрібно негайно викинути при появі найменших тріщин.

Посуд та пластикові контейнери. Сковорідки з антипригарним покриттям можуть безпечно служити кілька років, але потребують негайної заміни при появі видимих подряпин чи відколів, оскільки небезпечні частки можуть потрапляти в їжу. Пластикові контейнери служать від шести місяців до кількох років і підлягають утилізації, якщо їхня поверхня деформується, вкривається плямами або зберігає сторонні запахи.

Як подовжити термін служби інвентарю

Щоб безпечно користуватися інструментами якомога довше, завжди дотримуйтеся інструкцій виробника та уникайте використання металевих предметів на антипригарних покриттях. Завжди вчасно мийте посуд, адже залишки їжі прискорюють руйнування поверхонь і сприяють появі плям.

Для запобігання розмноженню мікробів важливо ретельно висушувати губки, рушники та дерев’яні вироби на відкритому повітрі після кожного використання. Крім того, експерти радять періодично обробляти дерев’яні дошки спеціальною харчовою мінеральною олією та мати кілька однакових інструментів для чергування, що значно зменшує рівень їхнього зношення.