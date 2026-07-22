57-річний співак Марк Ентоні знову став батьком. Його дружина, 26-річна модель Надія Феррейра, народила доньку, яку назвали Майла. Про поповнення в родині артист повідомив у соцмережах, опублікувавши перші світлини новонародженої.

Про це повідомляє Mirror.

На першому чорно-білому фото Марк Ентоні та Надія тримають доньку на руках, а поруч стоїть їхній трирічний син Марко, який із цікавістю дивиться на сестру. На іншому знімку видно маленьку ручку дівчинки, яка міцно тримає маму за палець.

Подружжя також розсекретило ім’я доньки — дівчинку назвали Майла.

«Яке велике благословення — мати змогу поділитися з вами появою нашої дорогоцінної Майли. Ви навіть не уявляєте, яке щастя зараз панує в нашому домі. Ми просто на сьомому небі», — написав Марк Ентоні.

Після публікації сім’я отримала сотні привітань від шанувальників і знаменитостей. Серед перших пару привітали стиліст Кен Пейвс та учасники гурту Gente De Zona, які побажали новонародженій здоров’я та щасливого життя.

Марк Ентоні виховує вже вісьмох дітей

Майла стала восьмою дитиною музиканта. Від попередніх стосунків Марк Ентоні має сімох дітей, зокрема 18-річних двійнят Емме та Макса, народжених у шлюбі з Дженніфер Лопес. Із Надією Феррейрою співак одружився у 2023 році, а вже того ж року у пари народився син Марко.

Раніше артист зізнавався, що найбільше шкодує через те, що під час піку кар’єри не міг проводити достатньо часу зі своїми дітьми. За його словами, якби була можливість, він із задоволенням став би батьком, який постійно перебуває поруч із родиною.