Історія людства має прогалини. Близько п’яти тисяч років тому в Європі стався різкий демографічний спад. Цілі поселення раптово зникали, і довгий час причини цього колапсу залишалися загадкою для науковців.

Розгадку знайшли у великій мегалітичній гробниці поблизу французького міста Бюрі. Археологи виявили чіткий розрив у місцевих похованнях, який тривав кілька століть. Дослідники проаналізували геноми 132 похованих там людей і з’ясували, що до цієї паузи та після неї на цих землях жили абсолютно різні популяції.

Це означає, що місцеве населення не просто пережило кризу, а повністю вимерло. Тільки через певний час ці території заселили нові мігранти, які мали родинні зв’язки з жителями півдня Франції та Піренейського півострова. Аналіз останків першого етапу поховань, що датується 3200-3100 роками до нашої ери, показав аномально високу смертність серед молоді.

У кістках померлих вчені виявили ДНК небезпечних патогенів: збудника чуми (Yersinia pestis) та бактерії, що викликає поворотний тиф. Через масове вимирання від інфекцій люди масово закидали оброблені поля, і регіон почав знову заростати лісами.

«Криза була не поодиноким епізодом, а частиною широкого періоду нестабільності в Європі. Тиск одразу кількох факторів, зокрема хвороб та можливої нестачі ресурсів, призвів до демографічного провалу та повної зміни населення», — зазначають автори дослідження.