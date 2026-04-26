Звичайна прогулянка полем у Берліні обернулася для 13-річного підлітка історичним відкриттям. Хлопець випадково натрапив на невелику бронзову монету віком понад 2300 років, що стало першою подібною знахідкою в історії столиці Німеччини.

Знайдена монета вагою лише 7 грамів була викарбувана в античній Трої (територія сучасної Туреччини) у період між 281 і 261 роками до нашої ери. На одному боці артефакту зображена богиня Афіна в коринфському шоломі, а на іншому — Афіна Іліада зі списом і веретеном. Наразі унікальний предмет поповнив експозицію берлінського музею PETRI.

Археологи раніше вже досліджували цю ділянку, але не очікували таких вагомих результатів. Окрім античної монети, тут виявили кераміку, бронзовий ґудзик та кремовані людські останки. Таке скупчення артефактів прямо вказує на те, що ця територія протягом кількох історичних епох слугувала місцем для поховань.

Фахівці переконані: монету не просто загубили. З огляду на її невелику економічну цінність у ті часи та поховальний контекст місця, предмет мав символічне значення і міг бути частиною ритуалу або пам’ятною річчю.

«Метал іноді клали в могили як своєрідний поховальний дар. Ця монета схожа на сувенір, який використовували для пам’яті про щось — можливо, навіть про якусь важливу подію в житті людини», — пояснив німецький археолог Єнс Хенкер.

Ця знахідка ставить перед істориками питання щодо можливих торгових чи військових зв’язків між античною Грецією та Північною Європою. Монета могла потрапити сюди Бурштиновим шляхом або належати грецькому найманцю, який опинився на цих землях.

«Греки не писали про нас у Німеччині; вони вважали нас варварами. А місцеві жителі взагалі не мали писемності, тому ми повністю залежимо від таких знахідок. Усі потенційні пояснення того, звідки тут взялася ця монета — лише здогадки. Якби вона могла говорити, ми б почули абсолютно божевільну історію», — резюмував дослідник.