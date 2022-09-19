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Чай знижує ризик виникнення діабету на 17% — дослідження Здоров'я 85
Чай знижує ризик виникнення діабету на 17% — дослідження
Денис Коротинський
У Єгипті знайшли сир, вік якого 2600 років Наука 930
У Єгипті знайшли сир, вік якого 2600 років
Денис Коротинський
У Дубліні медики дістали зі шлунка жінки 46 батарейок Здоров'я 1214
У Дубліні медики дістали зі шлунка жінки 46 батарейок
Денис Коротинський
Лікарка розповіла, як і коли давати жарознижувальні дітям Здоров'я 179
Лікарка розповіла, як і коли давати жарознижувальні дітям
Денис Коротинський
Експерт назвав п’ять сценаріїв завершення війни в Україні Україна 1209
Експерт назвав п’ять сценаріїв завершення війни в Україні
Денис Коротинський
Що робити при печії — 6 ефективних народних методів Здоров'я 1515
Що робити при печії — 6 ефективних народних методів
Денис Коротинський
Путін готує росіян до чергового «жесту доброї волі» Україна 494
Путін готує росіян до чергового «жесту доброї волі»
Денис Коротинський
У цих знаків Зодіаку новий тиждень буде сповнений труднощів LifeStyle 213
У цих знаків Зодіаку новий тиждень буде сповнений труднощів
Денис Коротинський
В Долині Царів вчені знайшли мумії Нефертіті та її дочки Наука 3797
В Долині Царів вчені знайшли мумії Нефертіті та її дочки
Денис Коротинський
Як взимку економити на електроенергіі — дієві поради LifeStyle 303
Як взимку економити на електроенергіі — дієві поради
Денис Коротинський
Солдати РФ уже готують шляхи відступу у Херсонській області Україна 250
Солдати РФ уже готують шляхи відступу у Херсонській області
Денис Коротинський
В Україні зросла кількість хворих на COVID-19: що відомо Здоров'я 1151
В Україні зросла кількість хворих на COVID-19: що відомо
Денис Коротинський
Вчені з’ясували, чим небезпечний довгий сон для літніх людей Наука 1073
Вчені з’ясували, чим небезпечний довгий сон для літніх людей
Денис Коротинський
Вчені з’ясували, скільки в Чумацькому Шляху «водних» екзопланет Наука 577
Вчені з’ясували, скільки в Чумацькому Шляху «водних» екзопланет
Денис Коротинський
ТОП-4 поради, як позбутися подряпин на екрані телефона LifeStyle 547
ТОП-4 поради, як позбутися подряпин на екрані телефона
Денис Коротинський

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